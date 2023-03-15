Icon

لقطات لجريان وادي حنيفة في شعيب الحيسية Icon منافسة قوية على صدارة دوري يلو Icon خايمي بابون: محمد صلاح يحلم باللعب لريال مدريد Icon إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة Icon لقطات لهطول الأمطار والبرد على حي العليا بالرياض Icon الهلاليون: كأس العالم للأندية موقعنا الطبيعي Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon كريم بنزيما يقترب من تجديد عقده مع الريال Icon وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين Icon وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع التوعية بعدم الإسراف في موائد الإفطار

تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحث على توجيه الصدقات لمستحقيها

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحث على توجيه الصدقات لمستحقيها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، تعميمًا لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 25/8/1444هـ لبيان فضل الصدقات والأجور العظيمة المترتبة عليها، وأهمية بذل الصدقات لمن هم أشد حاجة وضرورة، وصرفها عبر المنصات الرسمية والتوعية بتوجيهها لمن تراكمت عليهم الديون وليس لمشاريع التفطير التي يرتادها من هم أقل حاجة من المساجين الذين حرموا من مشاركة أهلهم في هذا الشهر المبارك لإيقافهم وسجنهم بسبب الديون التي عليهم للآخرين وعجزوا عن سدادها

ونص التعميم الذي أصدره آل الشيخ على تضمين الخطبة المحاور التالية: “بيان فضل الصدقات والأجور العظيمة المترتبة عليها، وأهمية بذل الصدقات لمن هم أشد حاجة وضرورة، وتحري من هم أشد كربة وعفة”.

عدم الإسراف بموائد الإفطار

وأكد التعميم أهمية التوعية بعدم الإسراف في موائد إفطار الصائمين في المساجد والتي يستغلها من ليس بحاجة إليها وليس أهلًا لها، وعدم توجيه تبرعات الناس لها، لما يترتب على المبالغة فيها من حرمان الأسر الفقيرة المتعففة في البيوت ومن أعيتهم الديون وسجنوا بسببها من صدقات المحسنين.

وشدد على أهمية حث المحسنين على التبرع للأسر الفقيرة بالسلال الغذائية، لنيل أجر صدقة السر، إلى جانب توضيح وجود من هم أشد حاجة للصدقات والزكوات، وهم ممن تراكمت عليهم الديون، وحرموا من مشاركة أهلهم في هذا الشهر المبارك لإيقافهم وسجنهم بسبب الديون التي عليهم للآخرين وعجزوا عن سدادها، وبيان أن هذه الفئة أولى بصرف هذه الصدقات التي تقدر بمئات الملايين وتنفق في كل عام على أطعمة في مشاريع الإفطار التي يستفيد منها من هو أقل حاجة منهم أو ليس بحاجة إليها.

التبرع عبر المنصات

وأكد التعميم على تضمين الخطبة حث المصلين على عدم تقديم التبرعات إلا عن طريق المنصات الرسمية المعتمدة والموثوقة، كمنصة فرجت والتي تساهم في إطلاق سراح الموقوفين والمسجونين بسبب الديون.

ويأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية تماشيًا مع الرسالة التي يضطلع بها أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع من جهود مباركة في توعية المجتمع بأمور دينهم ودنياهم، ومن ذلك حث المصلين على الطاعات والقربات، وتوجيههم فيما يتعلق بالصدقات وأحكامها، وبيان الفئات الأولى بها؛ وخاصة مع إقبال الناس عليها في موسم رمضان المبارك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار أفقدها البصر
العالم

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار...

العالم
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق في العالم
غرائب

طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق...

غرائب
مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا
غرائب

مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا

غرائب
ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض
أخبار رئيسية

ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة...

أخبار رئيسية
وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية...

حصاد اليوم
كل ما تود معرفته عن كأس هيرو سانتوش
الرياضة

كل ما تود معرفته عن كأس هيرو...

الرياضة