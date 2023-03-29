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لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة

تخصيص مواقع لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد الحرام

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
تخصيص مواقع لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد الحرام
المواطن - واس

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جهزت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين كافة المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام وتهيئتها بكل الوسائل التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ،كما وفرت لهم وجبات إفطار للصائمين وتقديم الضيافة.

تجربة ثرية

وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ماهر السويهري أن جاهزية الخدمات الإنسانية وتوفير البيئة الآمنة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء تجربتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة يأتي وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية واستقبال ورعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة .

وبين أن هناك بحث دائم مع الجهات المعنية لإثراء تجربة ضيف الرحمن، لتحقيق الجودة والتميز لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لرعاية شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

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