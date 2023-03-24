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أعلنت المديرية العامة لإدارة المرور، اليوم الجمعة، عن تخصيص مواقف للمركبات في مداخل العاصمة المقدسة، حيث تم تهيئة 5 مواقف لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال شهر رمضان.
خدمة ضيوف الرحمن .. شرف واعتزاز.#يسر_وطمأنينة#المرور_السعودي pic.twitter.com/RaFDnHmDmN
— المرور السعودي (@eMoroor) March 24, 2023
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها قامت بتخصيص مواقف للمركبات في مداخل العاصمة المقدسة والتنقل عبر وسائل النقل العام.
ونشرت المرور صورًا للمواقف المخصصة للمركبات.