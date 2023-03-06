Icon

الأرصاد لـ سكان الباحة وجازان: أمطار ورياح نشطة حتى المساء Icon خالد المالك لوزير الإعلام سلمان الدوسري: نحتاج سرعة في معالجة القصور وجرأة قرار Icon فتح باب التوظيف الموسمي للرجال والنساء لخدمة حجاج بيت الله Icon هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج الملك تشارلز Icon تخصيص 130 معلمًا ومعلمة للقرآن الكريم داخل المسجد الحرام Icon إصابة أميتاب باتشان بكسر في ضلوعه Icon انخفاض أرباح تكافل الراجحي 13% إلى 100 مليون ريال Icon منتدى الإعلاميات العراقيات يكرم الزميلة الدخيّل Icon أرامكو ترفع رسميًا أسعار النفط لشهر أبريل Icon جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن برامج شؤون الحرمين للتفسير والتجويد

تخصيص 130 معلمًا ومعلمة للقرآن الكريم داخل المسجد الحرام

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ صباحاً
تخصيص 130 معلمًا ومعلمة للقرآن الكريم داخل المسجد الحرام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية عدداً من الحلقات القرآنية يقوم عليها أكثر من (130) معلماً ومعلمة؛ وذلك ضمن برامجها الموجهة لقاصدي بيت الله الحرام، حرصاً منها على تعليم كتاب الله تعالى وتفسيره وتجويده.

التلاوة عن بعد

فيما تهتم مقرأة الحرمين الشريفين بتعليم القرآن الكريم باستخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم “عن بعد” ليستفيد منها ملايين المسلمين من كافة بقاع الأرض إضافة الى تخصيص عدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير) حيث وزّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.

دورات متخصصة

كما تواصل الرئاسة إقامة برنامجها العلمي الدائم بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة، و عدد من الدورات العلمية المتخصصة؛ وذلك إسهاماً منها لإيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين، بالإضافة إلى تقدم خدمات الإفتاء للمستفتين عن شعيرة العمرة والزيارة والأمور الشرعية الأخرى وفق المنهج الصحيح، من خلال توزيع عدد من أصحاب الفضيلة في المواقع وعلى مداخل ومخارج بيت الله الحرام للإجابة على أسئلة قاصدي المسجد الحرام عبر (17) موقعاً منتشرة داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، و(23) كبينة هاتف مجاني و (5) مكاتب للإجابة على السائلين هاتفياً، يقوم عليها ما يزيد عن (70) من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زيلينسكي يكشف إصابته بمرض خلال عام الحرب
العالم

زيلينسكي يكشف إصابته بمرض خلال عام الحرب

العالم
سيدة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين بخدعة الجنازة
العالم

سيدة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين...

العالم
فريق الإنقاذ السعودي يخرج أحد الضحايا من تحت الأنقاض في غازي عنتاب
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يخرج أحد الضحايا من...

السعودية اليوم
إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت
العالم

إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت

العالم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 10573.05 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى...

السوق
تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة
السعودية اليوم

تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في مكة...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86 دولاراً للبرميل
السوق

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86...

السوق
مرور جدة يضبط قائد مركبة صدم سيارة أخرى عمدًا
أخبار أمنية

مرور جدة يضبط قائد مركبة صدم سيارة...

أخبار أمنية