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تخصيص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
تخصيص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
المواطن - واس

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تخصيص مبلغ 24 مليار ريال، لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر خلال الأعوام الثلاث المقبلة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات ملتقى “بيبان 23″، بهدف تمكين رواد الأعمال، ودعمهم للمساهمة في تفعيل وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني.

رفع الإنتاجية الاقتصادية

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، أن إعلان تخصيص مبلغ (24) مليار ريال يهدف إلى تقديم المزيد من الدعم التمويلي للمنشآت عبر منتجات وبرامج البنك، لتمكين رواد الأعمال من ممارسة أعمالهم، حيث تنطلق إستراتيجية البنك من ركيزة أساسية تستند على رفع الإنتاجية الاقتصادية، ضمن برامج ومنتجات تستهدف توفير حلول التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتطوير الخدمات المساندة، وطرح بدائل تمويلية تتماشى مع احتياجات القطاعات المستهدفة، وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً.

الدعم التمكيني

وأضاف الراشد: “يستمر البنك في متابعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لضمان الكفاية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم برامج التدريب والدعم التمكيني التي تستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الطموحة والمشاريع الصغيرة والناشئة من خلال مركز دلني للأعمال وتوفير مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال عن طريق جادة 30 لرفع نسب نجاح المنشآت وازدهارها.

الجدير بالذكر أن تقارير البنك تشير إلى أن حجم تمويل المنشآت التي قدمها البنك خلال عام 2022 بلغ (5) مليارات ريال، فيما بلغ عدد المنشآت الصغيرة والناشئة المستفيدة من التمويل (9) آلاف منشأة، ويواصل البنك نشاطه في تقديم الحلول التمويلية كـمنصة رئيسة لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة.

جهود داعمة

من جهة أخرى، وقع البنك 11 اتفاقية على هامش مشاركته في ملتقى “بيبان 23” لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحر مع الجهات والمنظمات المختصة، وتستهدف الاتفاقيات تطوير المشاريع الصغيرة والناشئة باعتبارها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وفي إطار جهوده الداعمة للتمكين التنموي الشامل تم إبرام 6 عقود تمويلية لرواد الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادية، وقد أسهم البنك من خلال مركز دلني للأعمال وبرنامج إمبريتك السعودية لرواد الأعمال المعتمد من منظمة أونكتاد التابعة للأمم المتحدة بتوفير أكثر من 16 مستشارا دوليا وتقديم ورش تدريبية مختلفة لمساندة رواد الأعمال وأصحاب العمل الحر وتقديم الخبرات اللازمة لهم.

ويجمع ملتقى “بيبان 23” أكثر من 120 جهة ممكِّنة وداعمة؛ بهدف تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها، بما يحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م عبر رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي إلى 35%.

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