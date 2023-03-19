تداول السعودية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

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أعلنت مجموعة تداول السعودية (تداول)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أخصائي اختبار:
المؤهلات والخبرات:
أخصائي رئيسي للمقاولات فئة تكنولوجيا المعلومات:
المؤهلات والخبرات:
رئيس فريق التشريع:
المؤهلات والخبرات:
قائد فريق المخاطر المالية والاحتيال:
المؤهلات والخبرات:
أخصائي أول رئيس للمقاولات فئة:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت المجموعة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).