Icon

زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات Icon “المواطن” توثق ليلة طربية أصيلة لـ محمد عبده في الرياض Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

تداول السعودية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
تداول السعودية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة تداول السعودية (تداول)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي اختبار:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات مطلوب بكالوريوس / ماجستير في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.
  • شهادة مهنية في اختبار البرمجيات – ISTQB (أو) CSTE. المستوى التأسيسي المطلوب (الحد الأدنى).
  • شهادة / تأهيل في أدوات الاختبار الآلي ، ويفضل أن يكون ذلك من Tosca.
  • المعرفة والخبرة: مطلوب 3 + سنوات خبرة في تطوير واختبار أنظمة تكنولوجيا المعلومات. يفضل أن يكون ذلك في مجال إدارة الاختبار والأتمتة.

أخصائي رئيسي للمقاولات فئة تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو سلسلة التوريد أو ما يعادلها.
  • المعرفة والخبرة: مطلوب 3 + سنوات من الخبرة في مجال المشتريات.

رئيس فريق التشريع:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في القانون ويفضل الحصول على درجة الماجستير في القانون.
  • يُفضل CME 1
  • المعرفة والخبرة: مطلوب 4 + سنوات خبرة في القانون والخبرة النسبية.

قائد فريق المخاطر المالية والاحتيال:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، وإدارة المخاطر و / أو التأمين ، والتمويل ، أو أي مجال ذي صلة
  • يفضل الحصول على مؤهل مهني في إدارة المخاطر أو ما يعادلها.
  • الشهادات المهنية في إدارة المخاطر (مثل ERM و CIRM و CIRSC و ICBRR) المطلوبة.
  • المعرفة والخبرة: مطلوب 4 + سنوات من الخبرة في إدارة المخاطر التشغيلية / بيئة إدارة مخاطر المؤسسة.

أخصائي أول رئيس للمقاولات فئة:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • المعرفة والخبرة: مطلوب 6 + سنوات من الخبرة في إدارة الأعمال أو سلسلة التوريد.

طريقة التقديم:

أوضحت المجموعة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم