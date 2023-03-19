تداول السعودية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

أعلنت مجموعة تداول السعودية (تداول)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: أخصائي اختبار: المؤهلات والخبرات: التعليم والشهادات مطلوب بكالوريوس / ماجستير في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

شهادة مهنية في اختبار البرمجيات – ISTQB (أو) CSTE. المستوى التأسيسي المطلوب (الحد الأدنى).

شهادة / تأهيل في أدوات الاختبار الآلي ، ويفضل أن يكون ذلك من Tosca.

المعرفة والخبرة: مطلوب 3 + سنوات خبرة في تطوير واختبار أنظمة تكنولوجيا المعلومات. يفضل أن يكون ذلك في مجال إدارة الاختبار والأتمتة. أخصائي رئيسي للمقاولات فئة تكنولوجيا المعلومات: المؤهلات والخبرات: التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو سلسلة التوريد أو ما يعادلها.

المعرفة والخبرة: مطلوب 3 + سنوات من الخبرة في مجال المشتريات. رئيس فريق التشريع: المؤهلات والخبرات: التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في القانون ويفضل الحصول على درجة الماجستير في القانون.

يُفضل CME 1

المعرفة والخبرة: مطلوب 4 + سنوات خبرة في القانون والخبرة النسبية. قائد فريق المخاطر المالية والاحتيال: المؤهلات والخبرات: التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، وإدارة المخاطر و / أو التأمين ، والتمويل ، أو أي مجال ذي صلة

يفضل الحصول على مؤهل مهني في إدارة المخاطر أو ما يعادلها.

الشهادات المهنية في إدارة المخاطر (مثل ERM و CIRM و CIRSC و ICBRR) المطلوبة.

المعرفة والخبرة: مطلوب 4 + سنوات من الخبرة في إدارة المخاطر التشغيلية / بيئة إدارة مخاطر المؤسسة. أخصائي أول رئيس للمقاولات فئة: المؤهلات والخبرات: التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

المعرفة والخبرة: مطلوب 6 + سنوات من الخبرة في إدارة الأعمال أو سلسلة التوريد.