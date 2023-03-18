تدخل سعد ناطق يثير غضب رونالدو

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أثار تدخل اللاعب العراقي سعد ناطق لاعب أبها في إحدى الكرات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، غضب الأخير وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي.
سعد ناطق يستخلص ورونالدو🇵🇹 يحتج#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/BtfP9kxmtZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023
وفي الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول، استخلص ناطق الكرة بمهارة دفاعية كبيرة من أمام قدمي رونالدو، مما أثار غضب النجم البرتغالي وطالب حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء له.
وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتقدم أبها على النصر بهدف دون رد، حيث سجل اللاعب عبدالفتاح آدم الهدف الوحيد لنادي أبها في الدقيقة الـ26، حيث جاء الهدف بعد إلغاء هدف لأبها سُجل في الدقيقة الخامسة بداعي التسلل.
ويبحث أصفر الرياض عن تحقيق الفوز وتفادي الخسارة للجولة الثانية على التوالي في دوري روشن، وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد الخميس قبل الماضي في الجولة العشرين من عمر المسابقة.
ويحتل أصفر الرياض حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد.