تدشين المعايير الأكاديمية الجامعية لـ 13 تخصصًا

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، تدشين المعايير الأكاديمية الجامعية، حيث عقدت الهيئة، لقاءً عن بعد بعنوان، المعايير الأكاديمية التخصصية- المرحلة الأولى (13) تخصصًا.

رفع جاهزية الخريجين

يهدف اللقاء لتقديم وصف لمبادرة رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل–جاهزية-، والآثار التطويرية المترتبة على هذه المبادرة، ومن أبرزها تأمين مستقبل الكوادر في مختلف التخصصات، وعن إسهاماتها في ضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم.

آلية التطبيق

كما دُشِّنَتِ المعاييرُ الأكاديميةُ التخصصيةُ للتخصصات المستهدف عقد اختبارات معيارية لها وآلية تطبيق الاختبارات المعيارية “جاهزية”، التي ستعقد في نهاية شهر مايو 2023م، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بها.