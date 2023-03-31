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يستفيد من التمور قرابة 30 ألف مسلم

تدشين برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور وتفطير الصائمين بكوسوفا

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
تدشين برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور وتفطير الصائمين بكوسوفا
المواطن - واس

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور وتفطير الصائمين خلال شهر رمضان لعام 1444هـ، وذلك في مقر المشيخة الإسلامية بجمهورية كوسوفا, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، وسماحة رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا، وعدد من القائمين بالمشيخة والشخصيات الإسلامية والاعلاميين، ويبلغ وزن التمور التي ستوزع 5 أطنان يستفيد منها قرابة 30 ألف مسلم.

للتخفيف عن المحتاجين وتوثيق العلاقات

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا أن هذين البرنامجين من البرامج الموسمية المتميزة والتي تعكس حرص حكومة المملكة على تلمس حاجات المسلمين في هذا الشهر الكريم والتخفيف على المحتاجين منهم ويعبر عن عمق العلاقات ومتانة الروابط بين البلدين، وامتداداً للعطاء المتواصل الذي تقدمه المملكة للأشقاء في العالم أجمع.

من جانبه شكر سماحة المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية لدى كوسوفا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مواقفهما المشرفة والمستمرة تجاه إخوانهم مسلمي كوسوفا، مؤكداً أن المملكة وقفت مع الشعب الكوسوفي في ظروفها الصعبة، فكانت السند والمعين في تجاوز تداعياتها، واليوم تواصل عطاءاتها لبلاده.

وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خيراً على ما يقدمانه من أعمال خيّرة لخدمة الإسلام والمسلمين عموماً ومسلمي بلاده خصوصاً.

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