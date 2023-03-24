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تستهدف توزيع 10 أطنان من التمور وتفطير قرابة 20 ألف صائم

تدشين برنامجي هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين بالبوسنة والهرسك

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
تدشين برنامجي هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين بالبوسنة والهرسك
المواطن - فريق التحرير

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، اليوم الجمعة، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وكذلك برنامج تفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وذلك بمقر مركز الملك فهد الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بسراييفو، بحضور فضيلة رئيس المشيخة الإسلامية رئيس العلماء المفتي العام لدولة البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة الأستاذ أسامة بن داخل الأحمدي، والملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين الشيخ عامر العنزي وعدد من وسائل الإعلام المختلفة.

وتشتمل برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور على (10) أطنان من التمور، سيتم توزيعها على الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية في جمهورية البوسنة والهرسك، فيما يستهدف برنامج التفطير تفطير قرابة 20 ألف صائم.

تلبية احتياجات المسلمين

وبهذه المناسبة نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك الأستاذ أسامة الأحمدي أن هذه الهدية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين تشهد فرحة وترحيبًا من قبل المسلمين في البوسنة والهرسك، كما تأتي في سبيل خدمة الإسلام وتلمس احتياجات المسلمين في شهر رمضان في مختلف دول العالم.

كما أشاد بجهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة هذه البرامج وإنجاحها وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلًا الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لكل ما فيه خير للإسلام والمسلمين.

من جانبه ثمن الدكتور حسين كازوفيتش بجهود ودعم حكومة المملكة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لدعمهما المستمر للبوسنة والهرسك وشعبها الذي لن ينسى ما قدمته المملكة وقيادتها لهم عبر مر التاريخ، مشيرًا الى أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لهما اهتمام خاص بالدين الإسلامي والمسلمين في العالم ومن ذلك هذه الهدية السنوية الغالية.

دعم مسلمي البوسنة والهرسك

وقدم فضيلته الشكر والتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه لمسلمي البوسنة والهرسك وكذلك على إشراكهم في هذه الأعمال الخيرية، موكدًا بأنهم سوف يحرصون على أن تصل هذه التمور لأغلب المسلمين في البوسنة خلال هذا الشهر الفضيل.

وبدوره، أكد الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة الشيخ عامر بن بنوان العنزي أن هذه الهدية تأتي ضمن المشاريع الخيرية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وبمتابعة حثيثة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وبين العنزي أنه سيتم توزيع الهدية المشيخات الإسلامية والجمعيات الخيرية والهيئات الإغاثية المُرخصة، سائلًا الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ البرنامج في 60 دولة حول العالم خلال شهر رمضان لهذا العام، وهو امتداد لما توليه القيادة من اهتمام بالمسلمين، وتلمس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء.

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