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تستهدف إفطار 7 آلاف شخص

تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في المالديف

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في المالديف
المواطن - واس

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين في جمهورية المالديف، وذلك بمقر المركز الإسلامي في العاصمة ماليه، بحضور معالي وزير الدولة للشؤون الإسلامية المالديفي أنيل محمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك الدوسري، والملحق الديني في جمهورية الهند بدر العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية.

7 آلاف شخص

من جانبه، أكد السفير مترك الدوسري ــ في كلمته خلال التدشين ــ أن البرنامج جزء من المشروعات التي وجه خادم الحرمين الشريفين بإقامتها في شهر رمضان في عدد من الدول، ومنها جمهورية المالديف، والتي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية المالديفية والجمعيات والمراكز الإسلامية لتوزيعها على الأسر المحتاجة وبستهدف 7 آلاف شخص.

وقد عبر القائمون على المراكز والجمعيات الإسلامية المالديفية الشكر لخادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على توجيهانه بتفيذ البرنامج وعلى خدمته للإسلام و المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

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