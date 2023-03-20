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بالتزامن مع عام الشعر العربي

تدشين معرض البدر بـ 25 لوحة فنية لـ بدر بن عبدالمحسن

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
تدشين معرض البدر بـ 25 لوحة فنية لـ بدر بن عبدالمحسن
المواطن - فريق التحرير

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دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم الاثنين، معرض البدر للشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، المصاحب لأمسية البدر في إثراء، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”.

25 لوحة فنية

وتجول أمير المنطقة الشرقية في المعرض بصحبة الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي أطلعه على 25 لوحة فنية مزجت بين الحداثة والمعاصرة، وجمع المعرض الذي يقام لأول مرة في المملكة ويستمر إلى نهاية شهر مايو المقبل عدة لوحات للفنان الشاعر البدر منذ الثمانينيات وحتى الوقت الحاضر.

وقال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز خلال حفل التدشين: إن ما ضمه المعرض من أعمال لها قيمتها الفنية والتاريخية، تدل على ما يمتلكه الأمير بدر بن عبدالمحسن من موهبة وثقافة وأدب وحب للوطن وأبنائه، ونحن في المنطقة الشرقية سعداء باستضافة هذا المعرض المميز الذي يضاف للمحتوى الثقافي في للمنطقة.

ويتزامن هذا المعرض مع احتفاء مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالشاعر والفنان الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز في حفل البدر في إثراء، الذي اصطحب المدعوين في رحلة مع قصائده وفنه، وذلك بالتزامن مع عام الشعر العربي.

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