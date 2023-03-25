تدشين 17 مسارًا للحافلات من مداخل مكة المكرمة وإلى المسجد الحرام فيفا يُشيد بتألق سالم الدوسري مع الأخضر نصائح مهمة للتعامل مع انخفاض السكر أثناء الصيام توماس توخيل يصعب مهمة برشلونة لا يُنصح بممارسة الرياضات العنيفة قبل الإفطار مشاهد لبردية وسيول شعيب السرو غرب تبوك الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك ترامب يبدأ حملته لرئاسة 2024 بأول تجمع انتخابي الحج والعمرة: يحق أداء العمرة في رمضان مرة واحدة فقط أوليفر كان يكشف سبب إقالة ناجلسمان
أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن تدشين 17 مسارًا للحافلات على مدار الساعة من مداخل مكة المكرمة وإلى المسجد الحرام ذهابًا وإيابًا خلال شهر رمضان.
وقال برنامج خدمة ضيوف الرحمن، في بيان عبر “تويتر”: “تيسيرًا على المعتمرين والمصلين ولرحلة إيمانية أكثر راحة، تدشين 17 مسارًا للحافلات، وعلى مدار الساعة، من مداخل مكة المكرمة وإلى المسجد الحرام ذهابًا وإيابًا خلال شهر رمضان المبارك”.
وأوضح البرنامج، أن الرحلات تعمل على مدار الساعة طوال شهر رمضان، ومدة الانتظار تقل عن 5 دقائق لكل رحلة.