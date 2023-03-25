تدشين 17 مسارًا للحافلات من مداخل مكة المكرمة وإلى المسجد الحرام

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن تدشين 17 مسارًا للحافلات على مدار الساعة من مداخل مكة المكرمة وإلى المسجد الحرام ذهابًا وإيابًا خلال شهر رمضان.

مدة انتظار أقل من 5 دقائق

وقال برنامج خدمة ضيوف الرحمن، في بيان عبر “تويتر”: “تيسيرًا على المعتمرين والمصلين ولرحلة إيمانية أكثر راحة، تدشين 17 مسارًا للحافلات، وعلى مدار الساعة، من مداخل مكة المكرمة وإلى المسجد الحرام ذهابًا وإيابًا خلال شهر رمضان المبارك”.

وأوضح البرنامج، أن الرحلات تعمل على مدار الساعة طوال شهر رمضان، ومدة الانتظار تقل عن 5 دقائق لكل رحلة.