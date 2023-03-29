تدشين 18 مطبخًا بالمسجد النبوي لتتناسب مع أذواق الزائرين طوال رمضان

رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد
أعلنت المملكة تدشين 18 مطبخًا من مختلف البلدان الإسلامية بالمسجد النبوي لتتناسب مع كافة أذواق الزائرين طوال شهر رمضان، حسبما ذكرت قناة العربية.
بالمسجد النبوي.. #السعودية تدشن 18 مطبخاً من مختلف البلدان الاسلامية لتتناسب مع كافة اذواق الزائرين طوال شهر رمضان#العربية pic.twitter.com/13CSoOUuDO
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 28, 2023
وتعتبر المدينة المنورة ثاني أهم مدينة للعالم الإسلامي، حيث تضم المسجد النبوي، وقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويفد إليها سنويًّا أكثر من 8 ملايين مسلم من شتى بقاع الأرض.
ويضم مشروع المنطقة المركزية المجاور للمسجد النبوي، الذي يقع على مساحة 20 ألف متر مربع، 18 مطبخًا من مختلف البلدان الإسلامية لتتناسب مع أذواق الزائرين كافة طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى مركز استعلامات، ومحال لبيع التذكارات، ومسارات مهيأة إلى ساحات المسجد.