تدشين 18 مطبخًا بالمسجد النبوي لتتناسب مع أذواق الزائرين طوال رمضان

أعلنت المملكة تدشين 18 مطبخًا من مختلف البلدان الإسلامية بالمسجد النبوي لتتناسب مع كافة أذواق الزائرين طوال شهر رمضان، حسبما ذكرت قناة العربية.

بالمسجد النبوي.. #السعودية تدشن 18 مطبخاً من مختلف البلدان الاسلامية لتتناسب مع كافة اذواق الزائرين طوال شهر رمضان#العربية pic.twitter.com/13CSoOUuDO — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 28, 2023

يزورها أكثر من 8 ملايين مسلم

وتعتبر المدينة المنورة ثاني أهم مدينة للعالم الإسلامي، حيث تضم المسجد النبوي، وقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويفد إليها سنويًّا أكثر من 8 ملايين مسلم من شتى بقاع الأرض.

ويضم مشروع المنطقة المركزية المجاور للمسجد النبوي، الذي يقع على مساحة 20 ألف متر مربع، 18 مطبخًا من مختلف البلدان الإسلامية لتتناسب مع أذواق الزائرين كافة طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى مركز استعلامات، ومحال لبيع التذكارات، ومسارات مهيأة إلى ساحات المسجد.