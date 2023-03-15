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لتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين في المنطقة

تدشين 42 مشروعًا تنمويًّا للطرق بـ عسير

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
تدشين 42 مشروعًا تنمويًّا للطرق بـ عسير
المواطن - فريق التحرير

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دشّن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، ورئيس هيئة تطويرها، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من قيادات منظومة النقل، 42 مشروعًا تنمويًّا للطرق بالمنطقة.

لتسهيل خدمة المواطنين

وقال أمير منطقة عسير بهذه المناسبة: إن تدشين هذه المشروعات يأتي امتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من اهتمام وعناية لمنطقة عسير، وحرصها على تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين في المنطقة وربط جميع مدن ومراكز وقرى وهجر المملكة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة.

الإستراتيجية الوطنية للنقل

وأوضح أهمية الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل وتحسين جودة الحياة في المملكة، وذلك من خلال تقليل معدلات الحوادث والوفيات وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وبيّن الأمير تركي بن طلال أن الجميع يتطلع أن تكون طرق ومرافق النقل في المنطقة جزءًا فاعلًا ومتميزًا بالاستفادة من موقعها الجغرافي والإستراتيجي المميز، وأن تكون نقطة ربط بين المملكة والعالم من جهة، وبين مناطق المملكة المختلفة، وصولًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فيما يخص قطاع الطرق.

من جانبه أعرب وزير النقل والخدمات اللوجستية عقب التدشين عن سعادته لما يحظى به القطاع من دعمٍ لامحدود من القيادة الرشيدة، مقدمًا شكره لأمير منطقة عسير على رعايته وتدشينه لهذه المشروعات، ومثمنًا الدعم الكبير الذي تحظى به المنظومة في المنطقة من قبل سموه، مؤكدًا حرص منظومة النقل والخدمات اللوجستية على إنجاز مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أرقى معايير الجودة والسلامة في جميع شبكات الطرق بالمملكة، للإسهام في توفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة لسكان وأهالي منطقة عسير.

ترسيخ مكانة المملكة

وأكد أن هذه المشروعات تأتي ضمن إستراتيجية وطنية طموحة أطلقها ولي العهد، تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة عبر توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوىً عالٍ من السلامة والجودة، مؤكدًا عزم المنظومة على مواصلة العمل على تنفيذ مشاريعها في منطقة عسير وباقي مناطق المملكة للمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الطموحة التي تعد أحد أهم محاور رؤية السعودية 2030.

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