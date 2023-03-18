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تدفق شلالات الهيرة جنوب حوطة بني تميم

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
تدفق شلالات الهيرة جنوب حوطة بني تميم
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، تدفق شلالات الهيرة بوادي برك جنوب حوطة بني تميم صباح اليوم السبت.

توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

نشاط الرياح السطحية

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

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