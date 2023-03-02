تذاكر مجانية للجماهير بكأس هيرو سانتوش

حفز الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجماهير من أجل حضور منافسات بطولة كرة القدم الوطنية الهندية “كأس هيرو سانتوش” المقامة في الرياض.

تذاكر بالمجان للجماهير

وتستضيف الرياض منافسات النسخة الـ76 من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في التاريخ خارج الهند، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 4 مارس بمشاركة أندية بنجاب، كارناتاكا، سيرفيزيس وميغايالا.

وطالب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، الجماهير بحجز تذاكر مجانية من هنا، لحضور المباراة النهائية، ولقاء تحديد المركز الثالث بكأس هيرو سانتوش.

كأس هيرو سانتوش

ويعد كأس هيرو سانتوش بطولة وطنية على مستوى الولايات الهندية تتنافس فيها المقاطعات تحت مظلة الاتحاد الهندي لكرة القدم بنظام خروج المغلوب.

وانطلقت البطولة بمشاركة 12 فريقاً تم تقسيمهم إلى مجموعتين بواقع 6 فرق في كل مجموعة، حيث تصدر المجموعة الأولى فريق بنجاب فيما حل فريق كارناتاكا في وصافة المجموعة، بينما تصدر سيرفيزس المجموعة الثانية وجاء ميغايالا في المركز الثاني.

ومن المقرر أن تقام مباراتا تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في بطولة كأس هيرو سانتوش، يوم 4 مارس على استاد الملك فهد الدولي.