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لحضور النهائي ومواجهة المركز الثالث

تذاكر مجانية للجماهير بكأس هيرو سانتوش

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
تذاكر مجانية للجماهير بكأس هيرو سانتوش
المواطن - فريق التحرير

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حفز الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجماهير من أجل حضور منافسات بطولة كرة القدم الوطنية الهندية “كأس هيرو سانتوش” المقامة في الرياض.

تذاكر بالمجان للجماهير

وتستضيف الرياض منافسات النسخة الـ76 من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في التاريخ خارج الهند، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 4 مارس بمشاركة أندية بنجاب، كارناتاكا، سيرفيزيس وميغايالا.

وطالب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، الجماهير بحجز تذاكر مجانية من هنا، لحضور المباراة النهائية، ولقاء تحديد المركز الثالث بكأس هيرو سانتوش.

كأس هيرو سانتوش
موعد المباريات – المصدر @saudiFF

كأس هيرو سانتوش

ويعد كأس هيرو سانتوش بطولة وطنية على مستوى الولايات الهندية تتنافس فيها المقاطعات تحت مظلة الاتحاد الهندي لكرة القدم بنظام خروج المغلوب.

كأس هيرو سانتوش
جانب من وصول الفرق المشاركة – المصدر saff

وانطلقت البطولة بمشاركة 12 فريقاً تم تقسيمهم إلى مجموعتين بواقع 6 فرق في كل مجموعة، حيث تصدر المجموعة الأولى فريق بنجاب فيما حل فريق كارناتاكا في وصافة المجموعة، بينما تصدر سيرفيزس المجموعة الثانية وجاء ميغايالا في المركز الثاني.

ومن المقرر أن تقام مباراتا تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في بطولة كأس هيرو سانتوش، يوم 4 مارس على استاد الملك فهد الدولي.

بطولة كرة القدم الوطنية الهندية كأس هيرو سانتوش في الرياض
شعار البطولة – المصدر saff
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