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في الربع الرابع من العام الماضي

تراجع أرباح أسمنت الجنوب 36% إلى 62.6 مليون ريال

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
تراجع أرباح أسمنت الجنوب 36% إلى 62.6 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 29.8% في 2022، إلى نحو 301 مليون ريال، مقابل 429 مليون ريال أرباحها في 2021.

وخلال الربع الرابع من 2022، انخفضت الأرباح 36%، إلى 62.6 مليون ريال، مقابل 97.76 في الربع الرابع من 2021.

تراجع صافي الربح

وأرجعت “أسمنت الجنوب” في بيان لها على “تداول”، اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الربح العام الماضي، إلى انخفاض إيرادات المبيعات نتيجة لانخفاض كمية المبيعات المحلية، بالإضافة إلى تدني سعر البيع مع ارتفاع في المصروفات التشغيلية.

وبلغ إجمالي إيرادات المبيعات بنهاية العام الماضي 1.222 مليار ريال مقابل 1.339 مليون ريال بنهاية العام 2021 بنقص قدره 8.74%.

توزيع الأرباح

وأعلنت “أسمنت المنطقة الجنوبية” في بيان منفصل، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022 بإجمالي 70 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 140 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من الأرباح 0.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة “أسمنت الجنوبية”، عن آخر التطورات لإنشاء خط إنتاج بمصنع أسمنت جازان بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن/ يوم، حيث انتهت من دراسة العروض الفنية والمالية من الشركات التي تقدمت للمنافسة على تنفيذ المشروع، وجاري العمل على صياغة ومراجعة العقد وسيتم التوقيع بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

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