تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5 مليون ريال في 2022

الاتفاق يبقي باولو فيكتور حتى 2027 وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام الظهور الأول للأميرة إيمان وزوجها بعد أيام من حفل زفافهما ظهور ثعابين سامة بالمنازل في جازان بعد السيول النصر صاحب أول هدف عربي بكأس العالم للأندية تفاصيل وفاة أسرة كاملة في حادث تصادم على طريق الرياض نسخة ثورية من CHATGPT تُشخص الأمراض رقم مميز لـ عبدالرزاق حمدالله بالدوري مدني جازان ينتشل 3 أطفال جرفتهم السيول ميزة مذهلة في آيفون تنبهك للأصوات المهمة
تراجع صافي أرباح شركة هرفي للخدمات الغذائية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 97.66% إلى نحو 3.5 مليون ريال في 2022، مقابل نحو 151.8 مليون ريال في 2021.
وهو ما أرجعته “هرفي للأغذية” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إلى انخفاض المبيعات وزيادة نسبة تكلفة المبيعات وزيادة المصاريف التسويقية والبيعية، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية.
وجاء ذلك مع قيام الشركة خلال الربع الرابع من عام 2022 بدعم مخصص الذمم المدينة التجارية ومخصصات أخرى لانخفاض الأصول والممتلكات ومخصص المخزون بطيء الحركة، بالإضافة إلى الأثر المالي لإعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للأصول المؤجرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي IFRS 16.
وانخفضت إيرادات “هرفي” بنسبة 5.7% في 2022، إلى نحو 1.24 مليار ريال، مقابل نحو 1.32 مليار ريال في 2021.
كان صافي أرباح “هرفي للأغذية” قد انخفض بنسبة 38.02% خلال التسعة أشهر المنهية في 30 سبتمبر 2022، إلى نحو 69.53 مليون ريال، مقابل 112.2 مليون ريال أرباحها في الفترة المقارنة من 2021.