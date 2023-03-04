تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023 انخفاضاً ملحوظاً حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بمقدار 2 ريال وسجل 193.56 ريال، وكذلك الحال مع باقي أنواع الذهب.

الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 221.20 ريال، أي ما يعادل 58.94 دولار أمريكي.

وكذلك سعر الذهب في السعودية عيار 22 سجل تحديداً 202.77 ريال، ما يعادل 54.03 دولار أمريكي.

الجنيه الذهب

وسجل الذهب عيار 18 في السعودية سعر 165.90 ريال، ما يعادل 44.21 دولار أمريكي.

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية سعر 6.879 ريال سعودي، أي ما يعادل 1.833 دولار أمريكي.

كما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية 1.548 ريال، ما يعادل 412.60 دولار أمريكي