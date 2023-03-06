تراجع أسعار النفط بعد توقعات بنمو الصين

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انخفضت أسعار النفط في بداية التعامل، الاثنين، بعد أن حددت الصين هدفًا متواضعًا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو 5% وهو أقل من توقعات السوق بتحقيق نمو يبلغ 5.5% في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وجرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 50 سنتا أو 0.6% إلى 85.33 دولار للبرميل في الساعة 0147 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0.6% إلى 79.22 دولار للبرميل.
وانخفضت توقعات النمو بالصين والتي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5% وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، أمس الأحد، إنه من الضروري تعزيز أساس النمو المستقر في الصين ولا يزال الطلب غير الكافي يمثل مشكلة واضحة، كما أن توقعات المستثمرين والشركات الخاصة غير مستقرة.
في الوقت نفسه، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مع تشديد البنوك المركزية العالمية السياسة النقدية بسبب مخاوف من زيادة التضخم. وبدأ التجار في أخذ زيادات أسعار الفائدة في الاعتبار في جميع أنحاء العالم ولكنهم يأملون في زيادات أقل من العام الماضي.
وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشهادته أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء حيث من المحتمل أن يتم استجوابه بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكبر في سعر الفائدة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
ومن المرجح أيضًا أن تعتمد الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على ما يكشفه تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة يليه تقرير التضخم لشهر فبراير المقرر الأسبوع المقبل.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنه من المحتمل جدًا أن يرفعوا أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من التضخم. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الثلاثاء.