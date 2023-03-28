تراجم بعدة لغات داخل المصليات النسائية بالمسجد الحرام طوال رمضان

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خصصت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية، ممثلة في إدارة المصاحف النسائية، خدمة للقاصدات غير الناطقات باللغة العربية داخل المصليات النسائية بالمسجد الحرام خلال الشهر الفضيل.
أشارت مديرة إدارة المصاحف النسائية مريم بنت نقا السلمي إلى أنه تم توفير التفاسير الميسرة وتراجم معاني كلمات القرآن بعدة لغات من أهمها الإنجليزية والأردية والإندونيسية داخل المصليات النسائية بالمسجد الحرام؛ تيسيرًا وتسهيلًا على القاصدات غير الناطقات باللغة العربية.
من جانبها رفعت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية هيفاء بنت إبراهيم هوساوي شكرها إلى وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي على دعمها المستمر لكل ما من شأنه الارتقاء بمنظومة الخدمات النسائية بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة، ورؤية المملكة 2030م.