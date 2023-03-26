ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز في انتخابات 2024

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هجومًا حادًّا على منافسيه في سباق الرئاسة لعام 2024، وتطرق إلى مسألة احتمال توجيه اتهام له من قبل مدعي مانهاتن في قضية دفع أموال للممثلة ستورمي دانيلز.

المنافسون لترامب

وذكرت ABC News، أن ترامب قال أمام تجمع في واكو بولاية تكساس، مساء أمس السبت، إنه لو لم يفز في الانتخابات القادمة 2024، فإنه يعتقد حقًا أن الولايات المتحدة سيكون محكوماً عليها بالفشل.

وتابع قائلاً: إن سوء السلوك من قبل الادعاء هو أداتهم الجديدة، وهم مستعدون لاستخدامها على مستويات غير مسبوقة في البلاد.

أول حشد انتخابي

ووصف فريق حملة ترامب التجمع في مطار واكو الإقليمي بأنه الأول له في إطار حملته الانتخابية، على الرغم من أنه شارك في فعاليات أصغر في أيوا ونيو هامبشير وكارولينا الجنوبية منذ أن أعلن مساعيه لخوض سباق البيت الأبيض في نوفمبر المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها ترامب منذ أن زعم الأسبوع الماضي أنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي على صلة بدفع أموال للممثلة نظير التزامها الصمت بشأن علاقة بينهما، وذلك خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.

تحقيقات زائفة

وتطرق ترامب إلى التحقيقات العديدة التي يواجهها، وأعلن نفسه الرجل الأكثر براءة في تاريخ الولايات المتحدة. وقال ترامب “إنه منذ البداية كانت هناك تحقيقات اضطهاد وزائفة واحدة تلو الأخرى، وتعلمون أنه بسبب ذلك، لم تعد بلادنا تتحدث عن العظمة مرة أخرى”.

وهاجم الرئيس الأمريكي السابق حاكم ولاية فلوريدا ومنافسه المحتمل على الترشيح الجمهوري، رون ديستانس، وقال إنه شارك في حشد الدعم لديسانتس خلال حملته الأولى لمنصب الحاكم في الوقت الذي كان فيه الأخير يعتقد أنه لا يستطيع أن ينجح لأن منافسه كان يحظى بشعبية.

هجوم حاد

وكرر الرئيس الخامس والأربعون ادعاءاته بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت مزورة، وأشاد بمثيري الشغب في 6 يناير وشن ترامب هجومًا مضادًا لأجهزة تنفيذ القانون، واصفًا المدعين العامين الذين يشرفون على تحقيقات متعددة في سلوكه بأنهم “حثالة بشرية” على حد تعبيره.

وأضاف ترامب: “تلقيت دعاية سيئة وأرقام استطلاعاتي قد تجاوزت السقف، هل تشرحوا لي هذا؟، لقد حظيت بدعاية كبيرة لدرجة أن القضية يتم الفصل فيها فعليًا، بينما ترى الصحافة والناس أنها هراء “.