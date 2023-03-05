ترامب: انتخابات 2024 معركة وجودية لي

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي ينافس فيها تُعد معركة وجودية من أجل مستقبل أمريكا.‏

وتابع في خطاب له أمام أنصاره، في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري: ليس لدينا خيار، إذا لم نفعل ذلك، فسوف تضيع بلادنا إلى الأبد، لقد سئم الناس من العولمة، ويريدون رؤية أمريكا أولًا.

المعركة الأخيرة

وأضاف: هذه هي المعركة الأخيرة، إنهم يعرفون ذلك، وأنا أعلم ذلك، وأنتم تعرفون ذلك، والجميع يعرف ذلك، لقد حانت الفرصة، إما أن يفوز الديمقراطيون أو نفوز، وإذا فازوا، فلن يعد لدينا بلد.

كما وصف ترامب نفسه بأنه محارب في معركة الانتقام في واشنطن، مستطردًا: في عام 2016 أعلنت أنني صوتكم، وأضيف اليوم: أنا محاربكم، وأنا عدلكم، وبالنسبة لأولئك الذين تعرضوا للظلم والخيانة، فأنا من سينفذ العقاب من أجلكم.

وأردف: هذا هو أخطر توقيت تمر به الولايات المتحدة، حيث الرئيس الأمريكي، جو بايدن يقود أمريكا إلى النسيان، وكلنا نبتسم عندما يسقط على السلالم ومن على دراجته، وما يدهشني هو أن المراسلين لم يساعدوه عندما سقط من الدراجة، لتثير تعليقاته ضحكات الحضور.

وتابع: سننهي ما بدأناه، لقد بدأنا شيئا كان معجزة، سننهي المهمة، وسنشهد هذه المعركة حتى النصر النهائي، وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

طرد جو بايدن من البيت الأبيض

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: سنطرد جو بايدن من البيت الأبيض، وسوف نحرر أمريكا من هؤلاء الأوغاد مرة واحدة وإلى الأبد.

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سيطر على استطلاع الرأي السنوي للمؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، بحصوله على 62% من الأصوات، وجاء منافسه في الانتخابات المقبلة، رون دي سانتيس، في المركز الثاني بفارق كبير.