ترامب: بإمكاني إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة

تصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية والعالمية، بعد حديثه عن إمكانية إيجاد حل للحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة، بعدما سببته من آثار مدمرة في جميع أنحاء العالم.

President Trump: The war has to stop. pic.twitter.com/kFpQbAxJ1s — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) March 28, 2023

إنهاء فوري للحرب في أوكرانيا

وقال دونالد ترامب، خلال حديث تلفزيوني عبر قناة فوكس نيوز أجراه مساء أمس الاثنين، إنه إذا لم تنته الحرب بحلول العام المقبل، وإذا أعيد انتخابه كرئيس لأمريكا للمرة الثانية، فيمكنه إنهاء الحرب بـ مفاوضات سهلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف لمذيع شبكة فوكس نيوز: “لكنني لا أريد أن أخبرك بما سأفعله لأنني حينها لا أستطيع استخدام تلك المفاوضات”.

الحرب العالمية الثالثة

وأكد ترامب أن أوكرانيا معرضة للتدمير في غضون عام ونصف، إذا لم يتم التوصل إلى حل النزاع هناك. فيما يعتقد الرئيس الأمريكي السابق أن الحرب لن تنتهي بحلول نهاية العام المقبل.

وأضاف “من الممكن أيضًا أن ندخل الحرب العالمية الثالثة مع هؤلاء الحمقى بسبب ما يفعلونه، وقد ينتهي بك الأمر في عالم نووي من الحروب”، في إشارة إلى الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن.

إشادة بـ إيلون ماسك

وزعم ترامب أيضًا أنه إذا تم انتخابه للبيت الأبيض في عام 2024 ، فلن تحدث الحرب أبدًا، مكررًا ادعاء قدمه قبل بضعة أسابيع إنه كان سيسمح لروسيا بضم أجزاء من أوكرانيا لوقف الحرب.

وفي سياق متصل، أشاد دونالد ترامب بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشرائه موقع تويتر ليكشف مدى فساد الحكومة الفيدرالية، في إشارة إلى وثائق سابقة نشرها ماسك بخصوص منع ترامب من منصات التواصل.

اتهامات المدعي العام

رد ترامب عندما سئل عن التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ، بشأن دفعه أموالًا تحت الطاولة للممثلة ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن علاقة غير مشروعة، وقال ترامب: “إنها طريقة جديدة للغش في الانتخابات، هذا يسمى التدخل في الانتخابات”.

وفي 18 مارس الجاري، توقع ترامب أنه سيتم اعتقاله في غضون ثلاثة أيام ، وهو ما تبين أنه خطأ. لكنه حذر لاحقًا من موت ودمار محتملين إذا وجهت إليه لائحة اتهام.

منافسه الجمهوري اليائس

وشن ترامب مجددًا هجوما لاذعًا على منافسه الجمهوري القوي بانتخابات الرئاسة 2024 رون ديسانتيس، قائلاً “لم أكن أعرفه جيدًا”.

ووصف ترامب ديسانتيس بأنه سياسي يائس، وأضاف: “جاء ديسانتيس بالدموع في عينيه طالبًا مني إعلان دعمه في السباق التمهيدي لعام 2018 لمنصب الحاكم ضد آدم بوتنوم، مفوض الزراعة في فلوريدا”.

ويرى ترامب أن المرشح الجمهوري DeSantis مدين له بثروته الطائلة، ولا ينبغي أن يخوضه ضده الانتخابات في عام 2024.

وفي تعليقه على بعض قراراته المتعلقة بشؤون الموظفين خلال فترة رئاسته، قال ترامب إنه ربما ارتكب خطأ في اختيار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، وأضاف أنه لا يحب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.