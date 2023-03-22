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مشهد قد يرفع رصيد حملته الانتخابية للرئاسة

ترامب لا يمانع تقييد يديه أُثناء محاكمته واعتقاله

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
ترامب لا يمانع تقييد يديه أُثناء محاكمته واعتقاله
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دونالد ترامب لمستشاريه إنه لا يمانع أن يتم تقييد يديه عندما يمثل أمام المحكمة، إذا وجهت إليه لائحة اتهام من قبل هيئة محلفين كبرى في مانهاتن.

فكرة تسليم نفسه

وتأتي تلك الاتهامات التي يواجهها ترامب على خلفية دفع أموال تحت الطاولة للممثلة السابقة ستورمي دانيلز، خلال حملته الرئاسية عام 2016، من أجل عدم الإفصاح عن علاقة أقامها معها خارج الإطار الزوجي، بينما كان مرتبطاً بميلانيا.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن مصادر مقربة من الرئيس السابق، إنه نظرًا لأنه سيحتاج إلى الذهاب إلى قاعة المحكمة وتسليم نفسه للسلطات فقد يتحول الأمر إلى مشهد انتخابي لصالح ترامب.

تقييد يديه

يبدو أن إصرار ترامب المتزايد على أنه يريد أن يتم تقييد يديه خلف ظهره خلال محاكمته يأتي من دوافع مختلفة، بما في ذلك أنه يريد أن يتحدى ما يراه محاكمة غير عادلة وأن ذلك سيحفز قاعدته الانتخابية لحملة 2024 الرئاسية، بحسب الجارديان.

ونظم أنصار ترامب مسيرة أمام مكتب المدعي العام في نيويورك، الاثنين الماضي، فيما تستعد نيويورك لاضطرابات محتملة إذا تم توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب.

اقتراح فريق ترامب القانوني

وتراجع فريق ترامب القانوني، عن فكرة ذهابه شخصيًا لتسليم نفسه، بعدما أوصوا بأن يسلم نفسه بهدوء الأسبوع المقبل وتحديد موعد للمثول عن بُعد، بسبب مخاوف أمنية محتملة.

لكن ترامب رفض هذا النهج وأخبر العديد من أصدقائه خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنه لا يهتم إذا أُطلق النار عليه من قبل الشرطة. وأضافت المصادر في وقت لاحق أنه إذا أصيب بالرصاص، فمن المحتمل أن يفوز بالرئاسة في عام 2024.

محاكمة غير مسبوقة لرئيس أمريكي

لا يزال من غير المؤكد متى قد تعيد هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن لائحة الاتهام في قضية دفع أموال تحت الطاولة، وتجعله أول رئيس أمريكي، يواجه اتهامات جنائية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق كان خضع لتحقيقات من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، فيما يتعلق بمزاعم دفع أموال تحت الطاولة إلى دانيلز خلال حملته الرئاسية عام 2016، من أجل عدم الإفصاح عن علاقة أقامها معها خارج الإطار الزوجي.

محامي ترامب

فيما أكدت الممثلة السابقة تلقيها أموالاً من محاميه، نفى ترامب ذلك مراراً، وشكك خلال الأيام الماضية بهذا التحقيق، متهماً محكمة مانهاتن بتسييس القضية. واعتبر أن براغ خرق القانون عبر استخدام ما سماه شهادة مشوهة من محاميه السابق مايكل كوهين، الذي مثل الأسبوع الماضي أمام هيئة المحلفين الكبرى.

يشار إلى أن كوهين الذي عمل لمصلحة ترامب منذ العام 2006 حتى مايو 2018، بدأ تحقيقًا فيدراليًا ضده في يونيو 2018. ثم أُدين لاحقا عام 2019 بجرائم تشمل تسهيل مدفوعات غير قانونية، والكذب على الكونجرس، وقد اعترف بالتنسيق مع ترامب للتأثير على انتخابات 2016.

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