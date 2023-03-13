ترامب يؤدي أغنية مع سجناء الكابيتول وتتصدر آي تيونز

تصدرت أغنية لمجموعة من السجناء الذين أدينوا بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي، والتي يسمع فيها مقطع صوتي للرئيس السابق دونالد ترامب، قوائم iTunes الموسيقية.

أغنية Justice for All

وتفوقت أغنية Justice for All التي تؤديها J6 Prison Choir على أغنية “Flowers” لنجمة البوب ​​مايلي سايرس.

وفي الأغنية التي يؤيديها السجناء، يمكن سماع ترامب وهو يقرأ عهد الولاء في أجزاء من الأغنية التي تنتهي بترديد السجناء مرارًا وتكرارًا “USA”.

سجناء الكابيتول

وشارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومجموعة من السجناء المتورطين في قضية اقتحام الكونجرس وعدد من المباني الحكومية والتي عرفت باسم “أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021″، في أغنية “العدالة من أجل الجميع Justice for All”، وفقًا لمجلة فوربس الأمريكية.

ويقوم دونالد ترامب في الأغنية بترديد تعهد الولاء، بينما تصدح مجموعة من سجناء شغب الكابيتول المحتجزين في سجن واشنطن بالغناء، وتنتهي الأغنية بترديد السجناء يو إس إيه ست مرات.

تفاصيل تسجيل الأغنية

وسجل الرئيس السابق ونجم برنامج الواقع التلفزيوني “المبتدئ The Apprentice” الجزء الخاص به من الأغنية قبل أسبوعين في منزله بمنتجع مار إيه لاغو، فيما سجل السجناء الأغنية عبر الهاتف قبل شهر.

وعقب صدورها تصدرت الأغنية موقع آيتونز للأغاني، وتم الاستعانة بلقطات لدونالد ترامب وهو يؤدي بعض الأعمال الوطنية خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية، ولقطات لأعمال الشغب والقنابل المسيلة للدموع التي أطلقت على المتظاهرين، في مقطع الأغنية.

ووفقا للمجلة، قام بإنتاج الأغنية والتي تبلغ مدتها دقيقتين و20 ثانية فنان تسجيلي كبير لم يكشف عن اسمه.

أحداث شغب الكونجرس

ووقعت أحداث الشغب في 6 يناير/كانون الثاني 2021، خلال اجتماع الكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتزم ترامب خوض السباق الرئاسي مجددًا ليواجه غريمه السابق الرئيس جو بايدن.