ترامب يبدأ حملته لرئاسة 2024 بأول تجمع انتخابي

ينظم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجمعًا انتخابيًا في ولاية تكساس، اليوم السبت، في موقع يقول منتقدون إنه سيستميل أنصاره من اليمين المتطرف في الوقت، الذي يسعى فيه لتعزيز حملة رئاسية، بينما يواجه خطر اتهامات جنائية.

أول تجمع انتخابي

ويعد أول تجمع انتخابي كبير لترامب من أجل السباق للرئاسة في عام 2024، ودعا ترامب أنصاره إلى التجمع في مطار بمدينة واكو في تكساس وتشجيعه، بينما يحاول نيل ترشيح الحزب الجمهوري.

وتحتفل مدينة واكو بالذكرى الثلاثين لمداهمة قام بها عملاء اتحاديون على طائفة الفرع الداوُدي الدينية هناك، وأسفرت عن مقتل 86 شخصًا، من بينهم 4 أفراد من جهات إنفاذ القانون. ويعتبر بعض ممن ينتمون لليمين المتطرف أن المداهمة لحظة فارقة من تجاوزات الحكومة.

اختيار مدينة واكو

وقال متحدث باسم حملة ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه تم اختيار واكو لأنها تقع بين عدة مراكز سكانية رئيسية ولديها البنية التحتية اللازمة لاستضافة حدث كبير.

وعادة ما تجتذب تجمعات ترامب الآلاف من المؤيدين المتحمسين لرؤيته شخصيا، وقد استمر في تنظيم تجمعات حاشدة حتى بعدما ترك منصبه.

قضية مانهاتن

تشكل سلسلة من التحقيقات الجنائية المستمرة تهديدًا قانونيًا متناميًا لترامب. ومن بين هذه التحقيقات واحد في مانهاتن يتعلق باتهام ترامب بمنح ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مبالغ مالية لشراء صمتها خلال حملته عام 2016 للوصول للبيت الأبيض.