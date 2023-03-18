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وجه رسالة لأنصاره لنشر الاحتجاجات في كل مكان

ترامب يتوقع اعتقاله خلال أيام على يد السلطات الأمريكية

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ مساءً
ترامب يتوقع اعتقاله خلال أيام على يد السلطات الأمريكية
المواطن - هالة عبدالرحمن

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نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، توقعاته بشأن اعتقاله خلال أيام على يد السلطات الأمريكية، فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه المدعي العام لمنطقة مانهاتن على خلفية هجوم الكابيتول، ودعا ترامب أنصاره إلى الاحتجاجات في الوقت الذي تستعد فيه سلطات إنفاذ القانون في نيويورك لإصدار لائحة اتهام محتملة ضده.

توجيه اتهام رسمي لترامب

وأفاد ترامب، اليوم السبت عبر حسابه في تطبيق “تروث سوشيال” الذي يمتلكه، بأن السلطات الأمريكية ستعتقله الأسبوع الجاري وتحديداً يوم الثلاثاء.

وتصدر ترامب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشوره الأخير بشأن أمر اعتقاله، من جهتها، أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن الاجتماعات كانت مستمرة على مدار الأسبوع بين المدينة والولاية ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في مدينة نيويورك حول كيفية الاستعداد لتوجيه اتهام محتمل ضد ترامب.

ما وراء كواليس اعتقال ترامب

بينما لم يقدم ترامب أي تفاصيل حول سبب توقع توجيه الاتهام إليه، كان فريقه القانوني يتوقع أن يحدث ذلك قريبًا وكان يستعد وراء الكواليس للخطوات التالية.

ولم يرد مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن وإدارة شرطة نيويورك وممثلو ترامب على الفور على طلب CNN للتعليق على الخبر اليوم السبت.

مناقشات سرية

وناقش ترامب سرًا مع المقربين منه أمر توجيه الاتهام إليه فقط لأنه يعتقد أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براج يكرهه، وفقًا لتصريحات مصدر مطلع لشبكة سي إن إن.

وجاءت دعوة ترامب للاحتجاج رداً على أمر اعتقال محتمل تكرر صداه خلال الأيام الماضية، ويأتي أمر الاعتقال المحتمل بعدما حث ترامب أنصاره مرارًا وتكرارًا على رفض نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي بلغت ذروتها في 6 يناير 2021، مما تسببت في الهجوم الكبير على مبنى الكابيتول الأمريكي.

خطوة غير مسبوقة

كان بعض مستشاري ترامب قد حثوه بشكل خاص على عدم الدعوة إلى الاحتجاجات، خوفًا من الاحتجاج الجماهيري في شوارع مانهاتن التي خرجت عن السيطرة أو تشبه هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

كانت المناقشات حول كيفية التعامل مع لائحة الاتهام المحتملة بتهمة جنائية من قبل هيئة محلفين كبرى في مقاطعة نيويورك وتوقع السيناريوهات المحتملة حول إمكانية اعتقال رئيس سابق للولايات المتحدة في خطوة تاريخية غير مسبوقة.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون المطلعون على المناقشات إنه تمت مناقشة العديد من المخاوف في عملية التخطيط لاعتقال ترامب، بما في ذلك أمن قاعة المحكمة واحتمال قيام مؤيدي ترامب بمظاهرات أو تجمعات خارج قاعة المحكمة أو مظاهرات مضادة من قبل المتظاهرين المناهضين لترامب، مع خطر حدوث اشتباكات بين أنصاره والأمن، بحسب شبكة سي إن إن.

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