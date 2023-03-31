ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل

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أكد فريق الدفاع عن ترامب، أن الرئيس السابق قد يسلم نفسه لمكتب المدعي العام في مانهاتن مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
ووجهت هيئة محلفين كبرى في منهاتن، اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة ستورمي دانيالز قبل الانتخابات الرئاسية في 2016 التي أوصلت ترامب للبيت الأبيض.
وقد تؤثر الاتهامات، التي أعقبت تحقيقًا قاده المدعي العام في منهاتن ألفين براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.
وسبق لترامب أن هاجم مكتب المدعي العام ألفين براغ، (وهو من إفريقيا) وهو منتخب مثل جميع القضاة والمدّعين العامين، ووصفه بـ”الفاسد”.
ويُرجّح أن يتمّ في الأيّام المقبلة الإعلان عن لائحة الاتّهام الممهورة بختم من مكتب المدّعي العام في مانهاتن، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة أشخاص على دراية بالموضوع.
وقد يُصبح ترامب (76 عامُا)، المنتمي للحزب الجمهوري، هو أوّل رئيس سابق أو رئيس في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك قبل الانتخابات الرئاسيّة المقررة في 2024 والتي أعلن ترامب اعتزامه خوضها.