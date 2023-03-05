ترامب يفوز ببطاقة ترشيح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة

تصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبهامش كبير أصوات مؤتمر العمل السياسي للمحافظين (CPAC) للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في 2024، فيما قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده المقررة، ستكون معركة وجودية، واصفًا إياها أيضًا بـ المعركة الأخيرة.

المؤتمر السنوي

جاءت تصريحات ترامب خلال خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي للعمل السياسي للمحافظين في مدينة ناشونال هاربر بولاية ميريلاند.

وحصل ترامب على 62٪ من التصويت الذي أُعلن عن نتائجه قبل فترة وجيزة من موعده للتحدث إلى الحشد المتجمع في غايلورد في فورت واشنطن بولاية ماريلاند. وحل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في المرتبة الثانية بنسبة 20٪ من الأصوات، حسبما أورد موقع فوكس نيوز الإخباري.

حظوظ ترامب

وقال المنظمون إن أكثر من 2000 مشارك أدلوا بأصواتهم في المؤتمر. وفاز ترامب بسهولة في التصويت في تجمعات CPAC الرئيسية في أورلاندو وفلوريدا ودالاس، وتكساس العام الماضي.

ورغم مغادرته البيت الأبيض لأكثر من عامين، حصل ترامب على 69٪ من الأصوات التي تم الإدلاء بها في استطلاع عبر الإنترنت في أغسطس الماضي في دالاس و59٪ في أورلاندو فبراير الماضي.

خطاب ترامب

وامتد خطاب الرئيس الأمريكي السابق المنتمي للحزب الجمهوري لأكثر من ساعة ونصف الساعة، بعدما فاز بهامش كبير في أصوات المشاركين في مؤتمر “سيباك”، الذي ينظر إليه على أنه منبر للحركة المحافظة في الولايات المتحدة التي ينتمي إليها الحزب الجمهوري.

ويجمع المؤتمر كبار مفكري الاتجاه المحافظ في البلاد. وكان ترامب أعلن في نوفمبر الماضي ترشحه لخوض السباق نحو البيت الأبيض.

حروب غبية

وصرح ترامب: “ليس لدينا خيار. إذا لم نفعل هذا، ستضيع بلادنا إلى الأبد”، في إشارة إلى الانتخابات.

وأضاف: الشعب تعب من الجمهوريين الذين ينتمون إلى الحزب بالاسم فقط ودعاة العولمة.

وقال: “لن نعود أبدًا إلى حزب جمهوري يريد تقديم أموال غير محدودة لخوض حروب خارجية لا نهاية لها. إنها حروب غبية. كان لدينا حزب جمهوري يحكمه محافظون جدد، وعولميون، ودعاة للحدود المفتوحة، وأغبياء”.

المعركة الأخيرة

وتعهد بـ”بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بتثبيت التنوع العرقي والمساواة في كل وكالة فيدرالية. سأطرد على الفور جميع الموظفين المعينين لتنفيذ هذه الأجندة العرقية والجنسية الرهيبة”.

وقال: “إنهم يريدون أن يروا أمريكا أولًا. هذا ما يريدون. إنه ليس معقدًا للغاية”.

وتابع: “هذه هي المعركة الأخيرة. إنهم يعلمون ذلك وأنا أعلم ذلك وأنتم تعلمون، والجميع كذلك”.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتطرق الرئيس الأمريكي السابق إلى ملفات السياسة الخارجية. وقال: “قبل وصولي إلى المكتب البيضاوي في 2024، سأكون قد حسمت الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا. سأقوم بحسم الأمر بيوم واحد، أعرف جيدا ماذا سأقول لقادة الدولتين”.

وعن العلاقات مع بكين، ذكر ترامب: “سأحاسب الصين ماليًا على إطلاقها العنان لفيروس الصين على العالم”.