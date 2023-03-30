ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم

تُستأنف مساء اليوم الخميس مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023بإقامة 3 مباريات وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ22 من عمر المسابقة.

وتُقام 3 مباريات اليوم عند الساعة 10:15 مساء بتوقيت السعودية، حيث يلعب سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي نظيره البنك الأهلي.

ترتيب الدوري المصري

وقبل انطلاق الجولة الـ22 اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 18 لقاء، وبفارق نقطتين عن فيوتشر، ثم بيراميدز بـ39 نقطة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة، ثم الزمالك بـ33 نقطة، وبفارق نقطة عن المقاولون العرب، يليه المصري البورسعيدي برصيد 28 نقطة، ثم فاركو بـ27 نقطة، بالتساوي مع سموحة وغزل المحلة.

ويتواجد سيراميكا كيلوباترا في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع أسوان، ثم إنبي بـ20 نقطة، متساويًا مع الداخلية، يليه البنك الأهلي بـ17 نقطة، بالتساوي مع طلائع الجيش، ثم الإسماعيلي بـ16 نقطة، متساويًا مع حرس الحدود متذيلاً جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري مساء غدٍ الجمعة بإقامة مباراتين وهما ” غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري” و” فاركو ضد أسوان” حيث تنطلق المباراتان في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت السعودية.