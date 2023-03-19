ترتيب السائقين للانطلاق بـ فورمولا 1 في السعودية

تترقب الجماهير سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات “فورمولا 1” 2023، المقرر إقامته على حلبة كورنيش جدة، مساء اليوم الأحد.

فورمولا 1 في السعودية

وتحتضن حلبة كورنيش جدة منافسات فورمولا 1 للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة 20 سائقًا عالميين، يمثلون 10 فرق، وسط منافسة قوية لحسم السباق.

ومن المقرر أن ينطلق استعراض السائقين عند الساعة السادسة مساء اليوم، ثم يبدأ استعراض الأضواء عند السادسة والنصف، على أن يبدأ سباق الجائزة الكبرى عند الثامنة مساء.

بيريز أول المنطلقين

وكشفت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب السائقين للانطلاق في سباق فورمولا 1 اليوم، وجاء المكسيكي سيرجيو بيريز “ريد بُل رايسنغ” في المقدمة.

وسينطلق فرناندو ألونسو “أستون مارتن” من الصف الأول أيضًا، فيما سينطلق من الصف الثاني جورج راسل “مرسيدس أيه أم جي” وكارلوس ساينز “فيراري”، والصف الثالث لانس سترول “أستون مارتن” وإستيبان أوكون “ألبين”.

وجاء بقية ترتيب السائقين للانطلاق اليوم، لويس هاميلون، أوسكار بياستري، بيار غاسلي ، نيكو هولكنبرغ، غوانيو جو، شارل لوكلير، كيفين ماغنوسن، فالتيري بوتاس، ماكس فيرشتابن، يوكي تسونودا، أليكساندر ألبون، نيك دي فريس، لاندو نوريس ولوغان سارجنت.