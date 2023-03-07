ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز الهلال ضد القطن الكاميروني

حقق نادي الهلال ضد القطن الكاميروني عصر اليوم الثلاثاء، فوزًا ثمينًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ملخص مباراة الهلال ضد القطن

ونجح اللاعب الغاني دافيد أبانجا في إحراز الهدف الأول لفريق الهلال في شباك القطن الكاميروني وذلك في الدقيقة الـ42 بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد عبدالرحمن.

وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد القطن، سجل اللاعب الكونغولي ماكابي ليليبو الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة الـ82 من ركلة جزاء.

ترتيب المجموعة الثانية

ويتواجد الهلال في صدارة المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط من الفوز على الأهلي المصري في مباراة والفوز على القطن الكاميروني في مباراتين، بينما يأتي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، الأهلي المصري ثالثًا برصيد 4 نقاط، القطن يتذيل ترتيب المجموعة في المركز الرابع بدون أي رصيد من النقاط.

وضمن مباريات اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات، فاز سيمبا التنزاني على فيبرس الأوغندي بهدف دون رد، وفاز الرجاء البيضاوي المغربي على حوريا كوناكري الغيني بثلاثية مقابل هدف، بينما تُقام حاليًا مباراة الزمالك المصري ضد الترجي التونسي، ومباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد المريخ السوداني.

وسيلعب القطن الكاميروني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضد الأهلي المصري يوم الجمعة بعد المقبلة، بينما يلعب الهلال يوم السبت 18 مارس ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.