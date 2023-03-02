ترتيب دوري روشن بعد تعادل الهلال وفوز الطائي والفيحاء

شهدت مباريات اليوم الخميس في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، إحراز 13 هدفًا في 3 مباريات وذلك في افتتاح مباريات الجولة.

وكان الطائي فاز على نادي الفتح بثلاثية مقابل هدفين، وفاز الفيحاء على أبها بثنائية دون رد، أما الهلال فتعادل مع نادي الوحدة بثلاثة أهداف لكل فريق.

ترتيب الدوري بعد مباريات الخميس

ويتواجد نادي النصر في الصدارة برصيد 43 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 41 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 33 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 31 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 23 نقطة، ضمك في المركز التاسع في ترتيب دوري روشن، أبها عاشرًا ولكل منهما 22 نقطة.

الرائد في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 20، الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد ست نقاط.

مباريات دوري روشن غدًا

وتُستكمل مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة 3 مباريات.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الرائد والاتفاق، وتنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الخليج والاتحاد وتنطلق في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

بينما المباراة الثالثة فستكون بين فريقي النصر والباطن في ملعب مرسول بارك في الرياض، وتنطلق في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.