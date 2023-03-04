ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ19

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي النصر على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي وذلك بعد ختام مباريات الجولة الـ19.

نتائج مباريات الجولة الـ19

وكانت مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن، انطلقت أول أمس الخميس، بفوز الطائي على الفتح بثلاثية مقابل هدفين وفوز الفيحاء على أبها بثنائية دون رد، بينما تعادل الوحدة مع الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفي مباريات أمس، فاز الاتفاق على الرائد بهدفين مقابل هدف، وفاز الاتحاد على الخليج بثلاثية دون رد، بينما فاز النصر على الباطن بثلاثية مقابل هدف.

وفي مباريات اليوم، فاز التعاون على ضمك بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز العدالة على الشباب بثنائية لهدف.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد النصر في الصدارة برصيد 46 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 44 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 33 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة، الطائي في المركز السابع برصيد 25 نقطة، الفيحاء في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 22 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 22 نقطة.

وفي المركز الـ11 يتواجد فريق أبها في ترتيب دوري روشن، برصيد 22 نقطة، الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 16 نقطة، الباطن في المركز السادس عشر والأخير برصيد 6 نقاط.