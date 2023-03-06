ترتيب دوري روشن بعد خسارة الهلال ضد الفتح

أحبط الزعيم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، جماهيره بالخسارة في مباراة الهلال ضد الفتح اليوم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

هزيمة الهلال ضد الفتح

ولعب الهلال ضد الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، وانتهت المواجهة بتحقيق النموذجي لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

وبعد مباراة الهلال ضد الفتح اليوم، تجمد رصيد الزعيم عند 33 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما وصل رصيد النموذجي إلى 31 نقطة في المركز السادس.

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباراة الهلال ضد الفتح، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الزعيم بـ33 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بـ31 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الطائي، ثم الفيحاء بـ23 نقطة، يليه ضمك برصيد 22 نقطة بالتساوي مع الاتفاق وأبها، ثم الرائد بـ21 نقطة، الوحدة برصيد 20 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، بالتساوي مع العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط.