ترتيب دوري روشن بعد فوز الاتحاد المثير أمام النصر

أشعل نادي الاتحاد المنافسة على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه المثير مساء اليوم الخميس على نادي النصر بهدف دون رد في افتتاح مباريات الجولة الـ20 “جولة يوم العلم”.

نتائج مباريات الخميس

وكانت مباريات اليوم في دوري روشن، انتهت بالتعادل الإيجابي بين الاتفاق والوحدة بهدف لكل فريق، بينما فاز الباطن على الخليج بهدف دون رد، وفاز الاتحاد على النصر بهدف دون رد، بينما فاز الشباب على الفيحاء بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب دوري روشن

وبعد نهاية مباريات الخميس، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 46 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 43 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 33 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 23 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 23 نقطة، ضمك عاشرًا في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، الرائد في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن، برصيد 21 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.