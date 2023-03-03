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في الجولة الـ19

ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر ضد الباطن

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر ضد الباطن
المواطن - محمد سمعه

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه على الباطن بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ19 من عمر المسابقة.

وكانت مباريات اليوم الجمعة، شهدت فوز الاتفاق على الرائد بثنائية لهدف، وفوز الاتحاد على الخليج بثلاثية دون رد، وفوز النصر على الباطن بثلاثية مقابل هدف.

الاتحاد ضد الخليج - دوري روشن

ترتيب دوري روشن

وبعد فوز النصر ضد الباطن، يتواجد أصفر الرياض في الصدارة برصيد 46 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 44 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 33 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 31 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة، الطائي في المركز السابع برصيد 25 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 23 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 22 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 22 نقطة، أبها في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة، الرائد في المركز الـ12 برصيد 21 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد ست نقاط.

النصر ضد الباطن

النصر ضد الباطن

وفي مباراة النصر ضد الباطن، نجح النجم الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الأول لنادي الباطن بالدقيقة الـ17 من ضربة رأسية متقنة بعد هجمة مرتدة مثالية للاعبي الفريق السماوي.

وفي الشوط الثاني من مباراة النصر ضد الباطن استمر تقدم نادي الباطن بهدف حتى الدقيقة الـ90، ومع احتساب الحكم لـ 12 دقيقة كوقت بدل ضائع، سجل اللاعب عبدالرحمن غريب هدف التعادل لـ النصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ثم تواصلت الإثارة ليضيف المدافع محمد آل فتيل، الهدف الثاني لأصفر الرياض بالدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع، ثم أضاف محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة الـ14 من الوقت بدل الضائع.

الاتفاق والرائد -

وتُختتم مباريات الجولة الـ19 غدًا السبت بمواجهة “ضمك والتعاون” في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، ومواجهة الشباب والعدالة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

 

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