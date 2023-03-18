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في ختام منافسات الجولة الـ21

ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر والاتحاد وتعادل الشباب

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر والاتحاد وتعادل الشباب
المواطن - فريق التحرير

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نجح نادي الاتحاد في الحفاظ على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام مباريات الجولة الـ21 من عمر المسابقة اليوم السبت.

النصر يخطف فوزًا صعبًا

وكانت مباريات الجولة الـ21 من دوري روشن، انطلقت أول أمس بالتعادل بين فريقي الخليج والطائي بنتيجة هدفين لكل فريق، وفي مباريات أمس الجمعة تعادل الفيحاء مع العدالة بهدف لكل فريق، وفاز ضمك على الباطن بهدف دون رد، بينما تعادل الوحدة مع التعاون بهدف لكل فريق.

الرائد والشباب

وفي مباريات اليوم السبت، فاز الاتحاد على الفتح بخماسية مقابل هدف، وفاز الهلال على الاتفاق بثلاثية دون رد، وخطف النصر الفوز من أنياب أبها بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الرائد مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق.

أحمد شراحيلي - الاتحاد

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 39 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11، وأبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة لكل منهما، أما الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 17، الخليج في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.

الهلال والاتفاق
الهلال والاتفاق
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