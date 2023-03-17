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ضمن منافسات الجولة الـ21

ترتيب دوري روشن بعد فوز ضمك وتعادل الفيحاء والوحدة

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد فوز ضمك وتعادل الفيحاء والوحدة
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباريات اليوم الجمعة في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز ضمك على الباطن بهدف دون رد، وتعادل الفيحاء مع العدالة بهدف لكل فريق، بينما تعادل الوحدة مع التعاون بهدف لكل فريق.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 46 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 43 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 36 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا في ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 24 نقطة، الرائد في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة في ترتيب دوري روشن، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.

ضمك ضد الباطن

وتُختتم غدًا السبت مباريات الجولة الـ21 من دوري روشن للمحترفين بإقامة 4 مباريات.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الفتح والاتحاد وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتنطلق مباريات “الهلال ضد الاتفاق، النصر ضد أبها، الرائد ضد الشباب” في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ويلعب الهلال مع الاتفاق في الملز، بينما يلعب النصر ضد أبها في مرسول بارك، ويلعب الرائد مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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