ترحيب أردني باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

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رحب الأردن بالبيان الثلاثي الصادر عن السعودية وإيران والصين، حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، مثمنة دور سلطنة عمان وجمهورية العراق في التوصل لهذا الاتفاق.
وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية وبما يخدم المصالح المشتركة، بحسب ما ذكرت “قناة المملكة”.
وأعلنت إيران والسعودية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، وفق ما جاء في بيان مشترك نقلته الجمعة وسائل إعلام رسمية في البلدين.
وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد محادثات كانت غير معلنة مسبقًا واستمرت لأربعة أيام في بكين بين كبار مسؤولي الأمن من البلدين.
وذكر بيان صادر عن إيران والسعودية والصين أن طهران والرياض اتفقتا “على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.
وأضاف: “الاتفاق يتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.