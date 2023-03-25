تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد البرازيل

تترقب جماهير كرة القدم المغربية والبرازيلية، مباراة المغرب ضد البرازيل الودية التي تُقام في مدينة طنجة المغربية فجر الغد الأحد.

موعد المباراة

وستنطلق المباراة فجر الغد في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، حيث تُنقل المباراة عبر قناة ” الرياضية المغربية”.

ويُعد تردد القناة الرياضية المغربية عبر النايل سات هو ” 11513″ والاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3، أما تردد القناة الرياضية المغربية عبر قمر العرب سات هو 12683 والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3.

مباراة المغرب ضد البرازيل

وخطف منتخب المغرب الأول لكرة القدم الأنظار خلال مشاركته في كأس العالم 2022، وتفوق على الكبار، ليُنهي المونديال في المركز الرابع، وتطمح الجماهير لمواصلة تألقه وتحقيق نتيجة إيجابية ضد البرازيل.

أما منتخب البرازيل فكان أنهى مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب الكرواتي بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية.

ويتوقع أن يبدأ أسود الأطلس مباراة المغرب ضد البرازيل، بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، يحيى عطية الله، أشرف داري، نايف أكرد، أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، عبدالإله الصابيري، عز الدين أوناحي، حكيم زياش، عبدالصمد الزلزولي ويوسف النصيري.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مباراة المغرب، بالتشكيل التالي؛ إيديرسون، رينان لودي، إيدير ميليتاو، ماركينيوس، إيمرسون رويال، كارلوس كاسيميرو، لوكاس باكيتا، رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور، أنتوني وريتشارليسون.