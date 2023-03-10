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خلال مباراة النصر والاتحاد أمس

ترديد اسم ميسي يُغضب رونالدو في ملعب الجوهرة

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
ترديد اسم ميسي يُغضب رونالدو في ملعب الجوهرة
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يظهر غاضبًا في مباراة النصر والاتحاد أمس، بعد قيام مجموعة من جماهير نادي الاتحاد بترديد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة الفريقين التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وظهر النجم البرتغالي غاضبًا للغاية، مطالبًا تلك الجماهير بالصمت وعدم استفزازه، ثم جرى على الفور لاستكمال المباراة، التي انتهت بفوز نادي الاتحاد بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي رومارينيو.

وكان اللاعب البرتغالي حقق أرقامًا مخيبة لـ آمال جماهير النصر، بعد الخسارة من نادي الاتحاد بهدف دون رد.

أرقام صادمة من رونالدو

وخلال 90 دقيقة كاملة، لم يتمكن رونالدو من تسجيل أي هدف، أو صناعة أي هدف، كما سدد 3 تسديدات فقط، وبلغت دقة تمريراته 67% كما لم يخلق أي فرصة هجومية لزملائه، وراوغ مرتين بشكل صحيح من أصل 3 في المباراة.

أما النصر فحقق 3 أرقام سلبية بعد الخسارة من الاتحاد وهم، فقدان أصفر الرياض للصدارة لأول مرة منذ الجولة التاسعة بعد فترة قاربت على 3 أشهر من التواجد في صدارة الترتيب.

الخسارة الثانية للنصر في الموسم

الرقم الثاني، هو تلقي أصفر الرياض الخسارة الثانية له في الموسم الحالي ببطولة دوري روشن، حيث كان خسر لأول مرة أمام نادي التعاون في سبتمبر الماضي في الجولة الثانية من عمر المسابقة.

كذلك أصبح أصفر الرياض ثاني أقل الفرق تعرضًا للخسارة في بطولة دوري روشن، بعدما تلقى هزيمته الثانية ليتساوى مع جاره الهلال في عدد الهزائم، أما الاتحاد فيصبح أقل فرق دوري روشن خسارة، بهزيمة واحدة فقط كان تعرض لها أمام الهلال في الجولة الـ12 من عمر البطولة.

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