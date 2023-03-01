ترشيح الروائية السعودية فاطمة عبدالحميد لجائزة البوكر العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، البوكر، عن القائمة القصيرة في دورتها السادسة عشرة (2023)، والتي تضمنت 6 روايات، من بينها رواية “الأفق الأعلى” للكاتبة السعودية فاطمة عبدالحميد.

ترشيح القائمة القصيرة

وجاء ترشيح الأعمال للقائمة القصيرة كالتالي: “مُنّا” للجزائري الصديق حاج أحمد، و”حجر السعادة” للعراقي أزهر جرجيس، و”كونشيرتو قورينا إدواردو” لليبية نجوى بن شتوان، و”أيام الشمس المشرقة” للمصرية ميرال الطحاوي، و”الأفق الأعلى” للسعودية فاطمة عبدالحميد، و”تغريبة القافر” للعماني زهران القاسمي.

وولدت الكاتبة فاطمة عبدالحميد في جدة بعام 1982. وحصلت على بكالوريوس في علم النفس، وتعمل حاليًا معالجة نفسية. صدرت لها مجموعة قصصية بعنوان “كطائرة ورقية” في عام 2010، وثلاث روايات، هي “حافة الفضّة” لعام 2013، “ة النسوة” بعام 2016، و”الأفق الأعلى” في 2022.

رواية الأفق الأعلى

ووفقًا لموقع الجائزة العالمية للرواية العربية، فإن رواية “الأفق الأعلى” لفاطمة عبدالحميد كُتبت بسخرية سوداوية، ومن خلال الرواية، نتعرف على سليمان، أرمل في الخمسينيات من عمره، كانت أمه قد زوجته من فتاة تكبره بإحدى عشرة سنة، وهو لا يزال مراهقًا في الثالثة عشرة من عمره.

وكان يعيش طوال عمره في ظل حماية نساء مختلفات، ولا يستطيع الاعتناء بنفسه أو القيام بأبسط الأشياء، وبذلك يمثل صورة معاكسة للصورة النمطية للرجل العربي القوي.

قيمة الجائزة

ويحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين ألف دولار إضافية. وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في احتفالية تنظم في أبوظبي في 21 مايو/ أيار 2023.

وضمت القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية 2023 ثلاث كاتبات وثلاثة كتّاب من ستة بلدان عربية، تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة وهامة.

ترشيح لأول مرة

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كاتبتين سبق لهما الوصول إلى القائمة القصيرة في الدورات السابقة، وهما نجوى بن شتوان عن “زرايب العبيد” في عام 2017، وميرال الطحاوي عن “بروكلين هايتس” في عام 2011.كما وصل أزهر جرجيس إلى القائمة الطويلة في عام 2020 عن روايته “النوم في حقل الكرز”.

وترشح ثلاثة كتاب إلى المراحل النهائية للمرة الأولى، وهم: الصديق حاج أحمد، وفاطمة عبدالحميد، وزهران القاسمي. وقال محمد الأشعري، رئيس لجنة التحكيم إن القائمة القصيرة لهذه السنة 2023 تتميز بتنوع كبير في المضامين.