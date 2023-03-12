ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني

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صدر قرار أمين أمانة منطقة عسير بترقية الشيخ علي بن سعد بن ناله القرني، شيخ قبيلة آل عبيد من بلقرن، إلى المرتبة العاشرة مساعدًا لرئيس بلدية محافظة بلقرن.
كما صدر الأمر السامي بترقية عوض بن سعد بن ناله القرني ضمن دفعة ضباط وزارة الحرس الوطني إلى رتبة عقيد.
“المواطن” تبارك لأبناء الشيخ سعد بن ناله رحمه لله وأسرته الكريمة، متمنين لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم.