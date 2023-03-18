ترقية أمنية زيلعي للمرتبة السادسة بإمارة جازان

احتفلت أمنية بنت حسن عبدالكريم زيلعي، إحدى منسوبات مكتب سمو أمير المنطقة بإمارة جازان، بترقيتها للمرتبة السادسة، وذلك بعد صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وعبرت زيلعي عن شكرها وفخرها بهذه الترقية، مبينة أنها حافز لها نحو بذل المزيد من الجُهد في سبيل خدمة الدين والملك والوطن.

“المواطن” تهنئ زيلعي، وتتمنى لها مزيداً من الترقيات والتوفيق والنجاح في حياتها العملية.