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ابتداءً من تاريخ 1444/07/01هـ

ترقية 1207 أفراد بمختلف الرتب بالمديرية العامة للسجون

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
ترقية 1207 أفراد بمختلف الرتب بالمديرية العامة للسجون
المواطن - واس

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أصدر مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، قرارًا بترقية (1207) أفراد من منسوبي المديرية العامة للسجون، ابتداءً من تاريخ 1444/07/01هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع سجون المملكة.

شكر وتقدير

وأعرب اللواء الدويش عن شكره لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على دعم سموِّه منسوبي الوزارة كافة بمختلف القطاعات الأمنية.

وهنَّأ اللواء الدويش الأفراد المُترقين سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية عونًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والملك والوطن، داعيًا الله – سبحانه وتعالى – أن يحفظ وطننا وقيادته، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

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