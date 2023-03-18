تركيب نسبة كبيرة من الفلل العائمة بمشروع البحر الأحمر

أظهرت لقطات جوية حديثة تقدم الأعمال في وجهة البحر الأحمر غرب المملكة، والتي تضمنت تركيب نسبة كبيرة من الفلل العائمة.

شملت تركيب نسبة كبيرة من "الفلل العائمة"..

لقطات جوية حديثة تظهر تقدم الأعمال في #وجهة_البحر_الأحمر غرب #السعودية pic.twitter.com/UhWeKyuBVg — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 18, 2023

حلقة الوصل

ويعكس مشروع البحر الأحمر، الإمكانات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها المملكة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي في قلب العالم العالمين العربي والإسلامي، بالإضافة إلى كونها حلقة الوصل بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما أنها حلقة الوصل بين الشرق والغرب.

ويأتي مشروع البحر الأحمر، لينقل المملكة إلى المكانة التي تستحقها بين مصاف الدول الكبرى في الجذب السياحي، في هذه المنطقة التي تذخر بالمناظر الطبيعية الخلابة.

اهتمام المملكة

ويضم البحر الأحمر تنوعًا أحيائيًّا ومناخيًّا فريدًا من نوعه في العالم، واهتمت به المملكة على مر عهود قياداتها- رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- الذي أطلق رؤية المملكة 2030 الداعية إلى المحافظة على هذا التنوع البديع، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه، إلى جانب التنظيمات التي أقرت سابقًا مثل: الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي في المملكة، وهو ما أخذ في الحسبان من قِبل مشروع البحر الأحمر.