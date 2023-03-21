تركي آل الشيخ: دوريان للشطرنج في الأندية والمدارس قريبًا

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ؛ قرب إطلاق دوري الأندية للشطرنج، إضافة إلى دوري الشطرنج في المدارس.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “بمباركة ودعم أخي سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة … قريباً دوري الأندية للشطرنج، وأيضاً إن شاء الله قريباً، بالتنسيق والدعم من أخي معالي وزير التعليم يوسف البنيان، دوري الشطرنج في المدارس،حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم عراب الرؤية”.

وتفاعل الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الرياضة، مع ما كتبه المستشار تركي آل الشيخ وأعاد تغريدته، ثم علق عليه بقوله: ” شكراً لجهودكم أخي معالي المستشار تركي آل الشيخ.. وبدعم قيادتنا نتطلع دائماً لكل نجاح.. بالتوفيق للمشاركين في دوري الشطرنج للأندية والمدارس.. والذي سيحدث نقلة كبيرة لهذه الرياضة وعشاقها”.

يطولة الشطرنج

وشهدت الرياض، الأسبوع المنصرم، بطولة الشطرنج في أرينا بوليفارد رياض سيتي، وشهدت إقبالاً واسعاً، وسجل الأطفال حضوراً لافتاً.

واعتمدت في هذه البطولة قوانين وأنظمة الاتحاد الدولي للشطرنج، النابعة من النظام السويسري؛ إذ يتنافس المشاركون عبر 9 جولات، تقوم على نظام الشطرنج السريع – فيشر بوقت 15 دقيقة + 10 ثوان مع كل نقلة لكل اللاعبين واللاعبات.